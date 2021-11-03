PATERNO', RITORNO A SCUOLA TRA SPIACEVOLE SORPRESE, NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI

Brutta sorpresa questa mattina per genitori, studenti e insegnanti nell'istituto Comprensivo "Don Milani" plesso viale Kennedy (ex IX circolo didattico) di Paternò.

All'apertura la triste scoperta, con crollo del soffitto come documentato nelle foto allegate in alcune classi.

Pubblichiamo lo sfogo di uno dei tanti che è pervenuto alla nostra redazione : "Questa è solo una delle classi dell’istituto Don Milani ex IV circolo! A causa dei mancati sopralluoghi, che invece hanno tanto detto di aver fatto, tutti i bambini frequentanti l’istituto sono ritornati a casa causando disagi a tutti noi genitori soprattutto che lavoriamo! Cosa ancora più vergognosa è stato il mancato preavviso per garantirci un organizzazione dignitosa! Siamo arrabbiate e deluse da una politica che ancora una volta non da importanza non solo all’istruzione ma non si cura della sicurezza degli istituti scolastici! Un sonoro vergogna!"