PATERNÒ – Ritorno in classe tra cantieri e disagi: alunni ancora senza condizioni adeguate

PATERNÒ – Un inizio tutt’altro che sereno per gli alunni del plesso scolastico di via Libertà. Nonostante l’avvio dei lavori di ristrutturazione, l’edificio appare ancora lontano dall’essere completato.

Le immagini parlano chiaro: saracinesche abbassate, ingressi coperti alla meglio con teli di plastica e una struttura che non sembra pronta ad accogliere studenti e docenti. Ma il problema più urgente riguarda l’inverno ormai alle porte: le aule resteranno senza riscaldamenti, costringendo i piccoli alunni e il personale a convivere con disagi evidenti.

A questo si aggiunge anche l’emergenza di questi giorni: le temperature elevate e la mancanza di ventilazione stanno rendendo le lezioni un vero calvario. «I bambini oggi sono usciti da lì dentro tutti sudati, perché un filo d’aria non entra, vergogna e uno schifo totale. Mio figlio mi ha detto: “Mamma, lunedì porta un ventilatore perché così si muore”», racconta una mamma esasperata.

Molti genitori hanno espresso forte preoccupazione, sottolineando come la scuola debba rappresentare un luogo sicuro e accogliente, e che la mancanza di condizioni adeguate rischia di compromettere la serenità e la qualità delle lezioni.

«Tenendo conto delle difficoltà che i lavori, purtroppo necessari, portano con sé – aggiungono – ci auguriamo che la situazione possa presto migliorare, e soprattutto che si riesca a sistemare l’impianto di riscaldamento prima dell’arrivo delle giornate fredde e della data prevista per la sua accensione».

Il nuovo anno scolastico, dunque, comincia in salita per i bambini del plesso di via Libertà, che attendono risposte concrete e rapide per poter vivere le lezioni in un ambiente sicuro, dignitoso e, soprattutto, salubre: fresco nei mesi caldi e caldo durante l’inverno.