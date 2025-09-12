Paternò, ritrovato cranio di bovino in collina: segnalazione dei cittadini

PATERNÒ – Un ritrovamento insolito è stato segnalato nelle campagne che circondano una delle colline di Paternò, precisamente lungo la strada dietro il convento dei Benedettini, quella che congiunge c...

PATERNÒ – Un ritrovamento insolito è stato segnalato nelle campagne che circondano una delle colline di Paternò, precisamente lungo la strada dietro il convento dei Benedettini, quella che congiunge con la strada a salire.

Alcuni cittadini hanno infatti notato, tra sterpaglie e rami secchi, un cranio animale con corna, riconducibile verosimilmente a un bovino.

Il cranio, ormai scheletrizzato e privo di tessuti, si trovava abbandonato sul terreno, visibile tra le foglie secche. Non si tratta ovviamente di resti umani, ma di un animale (probabilmente un toro o una mucca), la cui presenza ha comunque destato curiosità e in parte anche preoccupazione tra chi frequenta la zona.

Non è chiaro se il cranio sia stato lasciato sul posto dopo la morte naturale dell’animale, per pratiche di allevamento, o se sia stato trasportato lì successivamente.

La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti per valutare eventuali verifiche nell’area.