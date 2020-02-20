PATERNO': ROGO AL SUPERMERCATO, IN FIAMME DECINE DI BANCALI

Una decina di bancali di legno ha preso fuoco, questa mattina, in un supermercato in via Fonte Maimonide.L’incendio ha interessato i bancali che si trovavano sul retro del supermercato.Ancora in corso...

Una decina di bancali di legno ha preso fuoco, questa mattina, in un supermercato in via Fonte Maimonide.

L’incendio ha interessato i bancali che si trovavano sul retro del supermercato.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che ha annerito un’intera parete dell’edificio dove si trova il punto vendita.

Sul luogo si è precipitato un equipaggio dei pompieri del distaccamento di Paternò, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l'area, procedendo con i rilievi del caso per stabilire come si sia sviluppato il rogo.

Fortunatamente non si sono registrati danni più gravi o conseguenze per le persone.