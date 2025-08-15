PATERNÒ. Rogo di rifiuti in via Duca degli Abruzzi, intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, 15 agosto 2025, un cumulo di rifiuti abbandonati in via Duca degli Abruzzi è stato dato alle fiamme da ignoti. Le fiamme, sviluppatesi davanti a un portone d’ingresso, hanno destato al...

Questa mattina, 15 agosto 2025, un cumulo di rifiuti abbandonati in via Duca degli Abruzzi è stato dato alle fiamme da ignoti.

Le fiamme, sviluppatesi davanti a un portone d’ingresso, hanno destato allarme tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il rogo non ha causato danni alle abitazioni, ma ha lasciato evidenti segni di bruciatura e cumuli di materiale annerito lungo la strada.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini, soprattutto per la pericolosità del gesto in un contesto urbano stretto e densamente abitato.