PATERNO': Rotonda Corso Italia- Viale dei Platani - Presentata proposta del M5S

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle ha presentato una mozione chiedendo all'amministrazione comunale di attuare alcune misure per aumentare la sicurezza stradale in pr...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle ha presentato una mozione chiedendo all'amministrazione comunale di attuare alcune misure per aumentare la sicurezza stradale in prossimità dell’aiuola spartitraffico realizzata tra Corso Italia e Viale dei Platani e il ripristino della segnaletica orizzontale di striscia bianca continua sul tratto centrale della carreggiata di C.so Italia, in corrispondenza dell’accesso all’area di parcheggio di “LIDL Italia srl” e dell'intersezione con la rampa di collegamento tra la superstrada Adrano–Paternò ( SS 284 ).

"In merito alla segnaletica e allo spartitraffico – affermano Ardizzone Martina, Flammia Claudia e Gresta Marco - avevamo già esposto le nostre perplessità alla precedente amministrazione comunale, adesso chiederemo al Consiglio Comunale di dare un indirizzo politico-amministrativo a questa Giunta. Infatti, attraverso questo atto, proponiamo di attuare dei provvedimenti per aumentare la sicurezza stradale – continuano i pentastellati – provvedimenti che riguardano la modifica della segnaletica stradale recante l’indicazione di rotatoria, il ripristino della segnaletica orizzontale di striscia bianca continua e l'installazione di cordoli di adeguate dimensioni nei tratti nevralgici. Delle semplici proposte – concludono i consiglieri comunali M5S – che se attuate potranno prevenire qualsiasi sciagura."

La nostra testata, nell'interesse dei cittadini, è disponibile a pubblicare repliche, idee e suggerimenti che possano migliorare le condizioni di vita quotidiane.