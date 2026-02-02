Paternò. Ruba un cellulare ma i Carabinieri lo rintracciano in poche ore: arrestato un 22enne

È stato individuato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò l’autore del furto di un telefono cellulare, avvenuto in tarda mattinata in piazza Regina Margherita nel centro di Paternò.A strin...

È stato individuato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò l’autore del furto di un telefono cellulare, avvenuto in tarda mattinata in piazza Regina Margherita nel centro di Paternò.

A stringere il cerchio su di lui sarebbe stata la sua stessa identità, conosciuta alla vittima che, nel segnalare tramite il 112 Numero Unico di Emergenza il patito furto del suo telefonino, ha fornito nome e cognome del ladro all’operatore della Centrale Operativa.

Il giovane, un 22enne ben noto ai militari dell’Arma per le sue pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, è stato immediatamente raggiunto presso la sua abitazione a Paternò.

Appreso il motivo della presenza a casa sua dell’equipaggio dei Carabinieri ha consegnato loro, spontaneamente, un telefono cellulare raccontando, peraltro, di averlo preso alla vittima solo per farle uno scherzo e con l’intento di restituirglielo.

Da un accertamento preliminare dell’apparecchio telefonico gli operanti hanno accertato che, integro nelle sue componenti, era ancora acceso e privo di qualsivoglia dato utile a ricondurlo alla proprietaria.

Quest’ultima, che nel frattempo ha denunciato formalmente il furto, nel visionare poi il suo telefono ha constatato che era stato già completamente formattato, con conseguente cancellazione di tutti i suoi dati.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per il 22 enne quindi è scattato l’arresto con l’ipotesi di reato di “furto”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari per il 22enne, mentre, il telefono è stato restituito dai Carabinieri alla legittima proprietaria