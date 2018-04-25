PATERNO': Sabato, il Direttore del Corsera presenterà il suo libro "Un paese senza leader"

Un evento culturale di dimensione nazionale si svolgerà a Paternò il sabato 28 aprile, alle ore 9.00, nella Biblioteca Comunale, verrà presentato il libro di Luciano Fontana, Direttore del Corriere de...

Un evento culturale di dimensione nazionale si svolgerà a Paternò il sabato 28 aprile, alle ore 9.00, nella Biblioteca Comunale, verrà presentato il libro di Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, dal titolo “Un paese senza leader”, edito da Longanesi. Il dialogo con il Direttore Fontana verrà condotto e coordinato dal giornalista Salvo Fallica.

L'evento è organizzato dalla Presidente della Pro Loco, Salvina Sambataro, con la collaborazione istituzionale del Comune di Paternò e dell'assessorato alla Cultura guidato dal sindaco Nino Naso.

Il dibattito con Luciano Fontana a Paternò sarà una delle pochissime tappe siciliane della presentazione del suo testo in Sicilia. Alla presentazione del libro, aperta alla città, parteciperanno ed avranno un ruolo da protagonisti gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori di Paternò che sono fra le scuole più importanti della provincia di Catania: il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “De Sanctis” ed il Liceo Classico “Mario Rapisardi”.

Il libro di Fontana racconta gli ultimi 25 anni di storia d'Italia, un testo pubblicato a febbraio che ha anticipato gli scenari italiani attuali.

Una riflessione libera e critica attuata da un autorevole giornalista che è anche un fine intellettuale.

Un libro che ha una valenza profonda nello studio dell'Italia contemporanea, ne coglie elementi essenziali: le contraddizioni e le fragilità. Fontana fa luce, in maniera obiettiva ed al di sopra delle parti, sul passato ed anche sul presente. Dal suo osservatorio privilegiato di Direttore del Corriere della Sera, giornale di grande autorevolezza a livello italiano ed internazionale, racconta le fasi storiche ed i personaggi politici che hanno segnato gli ultimi 5 lustri della vita italiana. Le irriverenti vignette di Giannelli accompagnano la fluida narrazione storica.

Fontana racconta ed interpreta con scrittura elegante, chiara ed efficace, i retroscena di tutti i momenti più delicati degli ultimi 25 anni e nel contempo mostra come si è arrivati alla fase di incertezza attuale.

L'evento si svolgerà nella Biblioteca Comunale 'Giovan Battista Nicolosi', che è il luogo culturale storico della città.