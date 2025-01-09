PATERNÒ. SACCHI CATETERE CON URINA ABBANDONATI IN VIA CIRCUMVALLAZIONE: UN’ALTRA SCENA SCONCERTANTE

A distanza di circa tre mesi dall’episodio verificatosi in via Lucania, un altro caso di grave degrado urbano si ripete a Paternò, questa volta in una zona più centrale, in via Circumvallazione.Le imm...

A distanza di circa tre mesi dall’episodio verificatosi in via Lucania, un altro caso di grave degrado urbano si ripete a Paternò, questa volta in una zona più centrale, in via Circumvallazione.

Le immagini scattate ieri, 8 gennaio 2025, e inviateci da una lettrice documentano una scena allarmante: numerose sacche catetere, ancora piene di urina, abbandonate sul terreno in modo del tutto casuale.

L’abbandono di questi rifiuti pericolosi desta forte preoccupazione sia per l’impatto igienico-sanitario che per il rischio potenziale che rappresentano per la salute pubblica. La presenza di sacche catetere in un’area frequentata da cittadini e studenti pone interrogativi urgenti sulla gestione dei rifiuti speciali e sull’attenzione dedicata al decoro urbano.

Segnalazioni ignorate?

La nostra lettrice, che ringraziamo per la segnalazione e per le foto inviate, si chiede come mai nessun intervento sia stato messo in atto per rimuovere questi rifiuti o, perlomeno, segnalare il pericolo. "Com’è possibile che nessuno sia intervenuto?" si domanda indignata, sottolineando come episodi di questo genere evidenzino una grave negligenza nella tutela degli spazi pubblici.

La vicenda solleva inoltre dubbi sulle responsabilità di chi ha abbandonato tali rifiuti in modo illegale e sull’eventuale mancata vigilanza da parte degli enti preposti. La richiesta della lettrice è chiara: “Serve un’azione immediata per ripulire l’area, indagare sull’accaduto e prevenire che situazioni simili si ripetano.”

L’indignazione della cittadina si unisce a un appello accorato: "Confido che questa segnalazione possa stimolare le autorità competenti ad agire rapidamente per garantire sicurezza e decoro alla comunità."

La nostra lettrice conclude il suo intervento ringraziandoci per l’attenzione rivolta a questi problemi, auspicando che il tema venga affrontato con urgenza e responsabilità da parte delle autorità competenti.