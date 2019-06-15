PATERNÒ: SACCHI DI SPAZZATURA AL CIMITERO - LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE
A cura di Redazione
15 giugno 2019 13:00
Purtroppo non si tratta di una fake news.
E' arrivata stamattina nella nostra redazione la segnalazione di un cittadino con tanto di foto le quali raffigurano dei sacchetti di spazzatura all'interno del cimitero.
Lo sfogo del nostro lettore:
"Per arrivare a questo vuol dire che si è proprio persone indegne... senza un minimo scrupolo. Neanche rispetto per i defunti,siamo arrivati davvero all'estremità. Vergognatevi... è questo quello che si insegna ai propri figli..."