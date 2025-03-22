PATERNÒ, SACRILEGIO IN PIENO CENTRO: VANDALI PROFANANO L’ALTARINO DI SANTA BARBARA

PATERNÒ – Un triste e amaro risveglio per la città. Nella notte, un gravissimo atto vandalico ha colpito l’altarino dedicato a Santa Barbara, situato nella centralissima Piazza Indipendenza, un luogo...

Nella notte, un gravissimo atto vandalico ha colpito l’altarino dedicato a Santa Barbara, situato nella centralissima Piazza Indipendenza, un luogo di devozione dove ogni anno si fermano le candelore e la stessa Santa durante le celebrazioni.

Solo ieri sera la comunità aveva partecipato con grande raccoglimento alla Via Crucis, e tutto appariva in ordine.

Ma questa mattina la scena è stata sconvolgente: il vetro dell’altarino è stato infranto e il quadro raffigurante Santa Barbara è stato spostato.

Un gesto vile che ha suscitato sdegno, dolore e indignazione tra i fedeli e i cittadini, profondamente legati alla loro patrona.

L’episodio ha scosso la comunità, e in molti si chiedono chi possa aver compiuto un atto tanto irrispettoso.

Le forze dell’ordine sono state allertate e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.

L’intera città si stringe attorno alla propria fede e alla figura di Santa Barbara, simbolo di protezione e identità per Paternò.

