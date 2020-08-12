PATERNO’: SALGONO A 13 I CASI DI COVID, CHIUSI GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA DELLA REGIONE E PALESTRA COMUNALE PER SANIFICAZIONE

Con un breve post sul suo profilo Facebook, il sindaco Nino Naso, annuncia che i casi di contagio al coronavirus a Paternò, sono saliti a 13. “Comunico che i casi positivi di covid19 nella nostra Citt...

Con un breve post sul suo profilo Facebook, il sindaco Nino Naso, annuncia che i casi di contagio al coronavirus a Paternò, sono saliti a 13. “Comunico che i casi positivi di covid19 nella nostra Città sono aumentati a 13, una donna e due ragazzi.

Invito tutti alla prudenza e ad attenersi alle regole a garanzia della sicurezza di tutti. Auguro ai nostri concittadini una pronta guarigione”.

Un breve messaggio che riporta la cittadinanza ad una attenzione maggiore sul distanziamento sociale e sulle precauzioni da seguire.

Non si ha notizia se i casi sono collegati ai 10 annunciati nei giorni scorsi,

Al momento si sta lavorando per tracciare eventuali contatti di questi nuovi casi, e nel caso provvedere ad ulteriori controlli.

Stamattina è stata pubblicata sul sito del comunale l’ordinanza per chiusura dei locali comunali ex pretura ubicati in piazza della regione e della palestra comunale di via Bologna per i giorni 12, 13 e 14 agosto 2020 per un intervento straordinario di sanificazione dei locali di proprietà comunale:

Vi rinnoviamo l’invito a seguire le regole basilari per il contenimento dell’epidemia e il rispetto delle normative in vigore, per evitare ulteriori contagi.