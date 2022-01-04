95047

PATERNÒ, SALGONO A 559 I CASI DI COVID-19 IN CITTÀ

Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città.E' arrivato nella giornata di oggi, 04 Gennaio 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un netto peggiorament...

04 gennaio 2022
PATERNÒ, SALGONO A 559 I CASI DI COVID-19 IN CITTÀ -
News
Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città.

E' arrivato nella giornata di oggi, 04 Gennaio 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un netto peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 03 Gennaio 2022, c'è un ulteriore  balzo dei positivi che salgono a 559 persone attualmente positivi al Covid-19, 35 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Diminuisce il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 686 quindi 168 soggetti in meno  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 04/01/2022
POSITIVI   559 soggetti attualmente positivi (+ 35 rispetto al  3 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 686   (- 168 rispetto al  3 Gennaio 202

 

