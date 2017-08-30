PATERNO': SALINELLE ATTIVITÀ IN ATTO - VIDEO SPETTACOLARI

Non si è ancora capito se l'attività delle Salinelle sia legata a quella dell'Etna. A detta dei tecnici dell'Ingv no, ma è un dato di fatto che la ripresa dell'attività coincida con uno sciame sismico...

Non si è ancora capito se l'attività delle Salinelle sia legata a quella dell'Etna. A detta dei tecnici dell'Ingv no, ma è un dato di fatto che la ripresa dell'attività coincida con uno sciame sismico avvenuto sull'Etna nei giorni scorsi. Una ripresa alla grande, con i vulcanetti che emettono fango misto a ad acqua. Un fenomeno che spesso attira molti curiosi, ma poco conosciuto al di fuori del Comune e dei pochi studiosi che hanno cercato di approfondire le conoscenze su questo particolare fenomeno. Noi vi proponiamo foto e video di quella che potrebbe essere una grossa attrazione per portare gente a Paternò. In un area che andrebbe sicuramente sistemata e valorizzata.

