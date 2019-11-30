PATERNÒ: SALINELLE, MUSUMECI PRESENTA PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE

"Era un impegno che avevo preso un mese fa, accogliendo l'appello lanciato dai giovani paternesi di e l'ho mantenuto: le Salinelle, geosito di importanza mondiale, sarà tutelato...

"Era un impegno che avevo preso un mese fa, accogliendo l'appello lanciato dai giovani paternesi di #Diventeràbellissima, e l'ho mantenuto: le Salinelle, geosito di importanza mondiale, sarà tutelato e valorizzato".

Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci alla presentazione a Paternò del progetto di recupero e riqualificazione dell'area approvato dal governo regionale.

Erano presenti il sindaco Nino Naso e i vertici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. "Dopo decenni di false promesse e passerelle - ha aggiunto il governatore - mettiamo finalmente al sicuro una delle aree più interessanti del Sud Italia.

Lo facciamo con un accordo innovativo di carattere scientifico che mette in connessione la tutela di valori paesaggistici dell'Etna e dell'edificato storico-monumentale dell'area, con l'attività di studio, monitoraggio e divulgazione educativa dell'Ingv.

Una buona prassi di cooperazione tra Regione ed enti di ricerca su cui il mio governo intende puntare e investire". Il progetto prevede azioni di ripristino, tutela e valorizzazione dell'habitat naturale delle Salinelle con l'impiego di tecnologie innovative per creare un sistema di monitoraggio integrato Smart wireless in grado di attivare allarmi, a diversi livelli, sulla base di informazioni dei sensori terrestri e satellitari installati per monitorare l'alta vulnerabilità dell'area.

L'intervento complessivo è di quasi un milione e mezzo di euro a carico della Regione, mentre la somma di 260mila euro è assicurata dall'Ingv.

Il Comune di Paternò metterà a disposizione i locali.