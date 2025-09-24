Paternò, salta la Fiera di Settembre: delusione per i giovani, niente Tagadà

PATERNO’ – La Giunta municipale, con deliberazione n. 103 dell’8 settembre 2025, aveva autorizzato lo svolgimento della tradizionale “Fiera di Settembre”, prevista dal 25 al 28 settembre all’interno d...

PATERNO’ – La Giunta municipale, con deliberazione n. 103 dell’8 settembre 2025, aveva autorizzato lo svolgimento della tradizionale “Fiera di Settembre”, prevista dal 25 al 28 settembre all’interno della villa comunale Giardino Moncada.

Nelle scorse ore, però, l’Amministrazione ha fatto marcia indietro, revocando il provvedimento. Alla base della decisione vi sarebbero motivi organizzativi e procedurali: alcune manifestazioni d’interesse sarebbero infatti giunte oltre il termine fissato al 16 settembre, rendendo impossibile garantire il corretto svolgimento dell’evento nelle date programmate.

Un vero colpo di scena che interrompe, almeno per quest’anno, la tradizione della storica fiera settembrina, appuntamento molto atteso dai cittadini. Non ci sarà, purtroppo, e soprattutto per i tanti giovani che aspettavano il “Tagadà” per trascorrere qualche ora in spensieratezza.

Al posto della fiera, l’Amministrazione comunale ha annunciato un evento alternativo: “Settembre in Festa”, che si svolgerà comunque nel fine settimana, tra piazza Indipendenza e la villa comunale Moncada, con spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per non lasciare vuoto il calendario cittadino.

Resta l’amarezza per lo stop alla Fiera di Settembre.