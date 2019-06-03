PATERNÒ: SALVATO L'UOMO CHE TENTAVA DI BUTTARSI DAL BALCONE

AGGIORNAMENTOEpilogo concluso positivamente, grazie all'intervento risolutivo dei Vigili del fuoco, dei Carabiniere e della Polizia Municipale che hanno messo fine alla situazione di pericolo in cui...

AGGIORNAMENTO

Epilogo concluso positivamente, grazie all'intervento risolutivo dei Vigili del fuoco, dei Carabiniere e della Polizia Municipale che hanno messo fine alla situazione di pericolo in cui era messo l’uomo.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.

FLASH

Momento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).

Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.

Non si conoscono al momento i motivi del gesto.

Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.

