PATERNÒ: SALVATO L'UOMO CHE TENTAVA DI BUTTARSI DAL BALCONE
AGGIORNAMENTO
Epilogo concluso positivamente, grazie all'intervento risolutivo dei Vigili del fuoco, dei Carabiniere e della Polizia Municipale che hanno messo fine alla situazione di pericolo in cui era messo l’uomo.
L'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.
FLASH
Momento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).
Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.
Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.
IN AGGIORNAMENTO