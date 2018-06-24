95047

PATERNO': SALVO TORRISI CAMPIONE ITALIANO DI BILIARDO

24 giugno 2018 18:49
Il Paternese Salvo Torrisi, 25anni, si è laureato campione italiano di biliardo specialità italiana o cinque birilli

A Saint Vincent ha sbaragliato un’agguerrita concorrenza, trionfando in finale sul Palermitano Alessandro Chinni.

A Salvo atleta dell’Asd Central Park vanno i complimenti da parte di tutta la redazione di 95047.it

 

 

