Paternò, Santa Barbara sarà Chiesa Giubilare dal 18 novembre al 11 dicembre: concessa l’indulgenza plenaria ai fedeli

Un importante annuncio per la comunità religiosa di Paternò. Con un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina social della Parrocchia-Santuario di Santa Barbara, è stata resa nota una notizia di gr...

Un importante annuncio per la comunità religiosa di Paternò. Con un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina social della Parrocchia-Santuario di Santa Barbara, è stata resa nota una notizia di grande rilievo spirituale: dal 18 novembre al 11 dicembre 2025, la Chiesa dedicata alla Santa Patrona della città sarà Chiesa Giubilare, nell’ambito dell’Anno del Giubileo della Speranza.

La decisione è stata presa dal nostro Arcivescovo con una lettera datata 15 ottobre 2025, facendo seguito alla richiesta avanzata dal Parroco. In questo periodo speciale, i fedeli che si recheranno presso la Parrocchia di Santa Barbara, alle condizioni previste dalla Chiesa, potranno lucrare l’indulgenza plenaria.

Il comunicato della parrocchia sottolinea l’importanza di questo dono spirituale, che arriva in vista dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Barbara, in programma a dicembre, tra gli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dalla città di Paternò.

Durante il periodo giubilare, i fedeli potranno compiere un cammino di fede, preghiera e riconciliazione, partecipando alle celebrazioni, confessandosi e ricevendo la Santa Comunione. L’indulgenza plenaria — secondo le norme della Chiesa Cattolica — è concessa ai fedeli in stato di grazia che si uniscono spiritualmente alle intenzioni del Santo Padre.

«Ringraziamo Sua Eccellenza per quanto concede alla Parrocchia e alla città tutta di Paternò» — si legge nel post pubblicato sui social parrocchiali, che è stato accolto con gioia da numerosi fedeli.