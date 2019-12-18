PATERNO': SARANNO REALIZZATI 7 NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

In arrivo sul territorio 7 nuovi attraversamenti pedonali rialzati.L'obbiettivo che l'amministrazione Naso intende raggiungere con la realizzazione di queste opere di moderazione del traffico su alcun...

In arrivo sul territorio 7 nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

L'obbiettivo che l'amministrazione Naso intende raggiungere con la realizzazione di queste opere di moderazione del traffico su alcune viabilità comunali è quello di indurre gli automobilisti a contenere la velocità di percorrenza di alcuni tratti stradali e consentire ai pedoni di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza.

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati:

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 37 di via Sardegna, nel tratto compreso tra

l’intersezione con la via Cefalonia e l’intersezione con la via Pordenone;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 78 di via Sardegna, nel tratto compreso tra

l’intersezione con la via Cagliari e l’intersezione con la via Estonia;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 100 di via Isole Eolie, nel tratto compreso

tra l’intersezione con la via Vulcano e l’intersezione con la via Lipari;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato all’altezza dell’ingresso della Farmacia Dott.ssa Costa di via Circumvallazione,

nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Altarino e l’intersezione con la via Fiume;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 236 di via Circumvallazione, nel tratto

compreso tra l’intersezione con la via Fratelli Bandiera e l’intersezione con la via Generale Guidoni;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 43 di via Fiume, nel tratto compreso tra

l’intersezione con la via Monfalcone e l’intersezione con la via Zara;

N. 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del numero civico 160 di via Fiume, nel tratto compreso tra

l’intersezione con la via Bari e l’intersezione con la via Rosolino Pilo.