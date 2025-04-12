PATERNÒ, SBARRA ABBASSATA SENZA SEGNALAZIONE: CITTADINO DENUNCIA IL RISCHIO, FERROVIE ASSICURANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

Paternò – Una segnalazione giunta da un cittadino paternese mette in luce una situazione potenzialmente pericolosa verificatasi nella mattinata di oggi presso l’attraversamento ferroviario tra il bar...

Intorno alle ore 8:30, mentre attraversava i binari a bordo della propria auto, l’automobilista ha notato l’assenza totale di segnalazioni acustiche o luminose, normalmente attive in caso di passaggio ferroviario. Ritenendo quindi sicuro l’attraversamento, ha proceduto. Tuttavia, una volta a metà del percorso, ha visto improvvisamente abbassarsi la sbarra sul lato opposto e, subito dopo, anche quella retrostante, che ha colpito lievemente la parte posteriore della sua auto.

Fortunatamente il danno è stato minimo, ma l’episodio ha sollevato forti preoccupazioni. “Se al mio posto ci fosse stato un motociclista o un pedone, le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi,” ha dichiarato il cittadino, che si è poi recato presso la stazione FCE per segnalare l’accaduto.

Secondo quanto riferito dal personale, la sbarra si sarebbe abbassata regolarmente e con segnalazioni sonore attive, ma il cittadino nega fermamente di averne percepito alcuna.

Inoltre, fa notare come quella tratta ferroviaria risulti disattivata da tempo, rendendo ancor più inspiegabile il funzionamento delle barriere senza preavviso né passaggio del treno.

Il cittadino ha voluto condividere la sua esperienza non solo per motivi personali, ma per allertare la comunità locale su un potenziale rischio quotidiano. “Oggi è andata bene. Ma se domani succedesse a un giovane su uno scooter? Non possiamo aspettare un incidente grave per intervenire.”

L’auspicio è che le autorità competenti possano fare chiarezza sull'accaduto e adottare misure concrete per garantire la sicurezza di tutti i cittadini che ogni giorno transitano in quel tratto.