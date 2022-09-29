95047

PATERNO': SCATTATE LE PRIME MULTE SUI RIFIUTI NON CONFORMI

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2022 07:56
Prime sanzioni  a Paternò per il conferimento errato dei rifiuti.

I vigili urbani comunica  la Dusty con una nota hanno effettuato alcuni controlli che hanno portato a una decina di sanzioni ai danni delle attività commerciali per conferimenti sbagliati, ovvero effettuati fuori orario o fuori dalle zone previste dal calendario per la raccolta.

Una linea dura ma necessaria, che proseguirà ancora, per far comprendere agli esercenti l'importanza di una corretta raccolta differenziata e i benefici, economici e ambientali, conclude la nota  ne trae l'intera collettività!

