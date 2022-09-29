PATERNO': SCATTATE LE PRIME MULTE SUI RIFIUTI NON CONFORMI
I vigili urbani comunica la Dusty con una nota hanno effettuato alcuni controlli che hanno portato a una decina di sanzioni ai danni delle attività commerciali per conferimenti sbagliati, ovvero effettuati fuori orario o fuori dalle zone previste dal calendario per la raccolta.
Una linea dura ma necessaria, che proseguirà ancora, per far comprendere agli esercenti l'importanza di una corretta raccolta differenziata e i benefici, economici e ambientali, conclude la nota ne trae l'intera collettività!