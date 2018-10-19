PATERNO': SCINTILLE DAI CAVI ELETTRICI, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
19 ottobre 2018 22:32
La pioggia manda in tilt alcuni cavi dell'elettricità.
Momenti di paura questa sera intorno le ore 22 in via Ancona (scala vecchia). Un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.
Le fiamme, probabilmente scatenatesi in conseguenza dell'inizio della pioggia, si sono estinte da sole, lasciando però i cavi scoperti e in corto.
Sul posto i pompieri del distaccamento di Paternò.
Nessun danno a cose o persone.
