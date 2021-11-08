PATERNO': SCINTILLE E FIAMME DAI CAVI ELETTRICI, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
FLASH
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi 08 Novembre 2021.
Intorno alle 18 un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.
L'episodio è avvenuto all'altezza di via Santa Caterina non lontano da piazza Vittorio Veneto.
Sul posto, oltre ai pompieri, stanno intervenendo anche le squadre di pronto intervento dell Enel che provvederanno a riparare il guasto.
Fortunatamente non si registra nessun danno a cose o persone.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO