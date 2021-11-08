PATERNO': SCINTILLE E FIAMME DAI CAVI ELETTRICI, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHMomenti di paura nel pomeriggio di oggi 08 Novembre 2021.Intorno alle 18 un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere...

A cura di Redazione 08 novembre 2021 18:34

Condividi