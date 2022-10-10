95047

PATERNÒ: SCINTILLE E FIAMME DAI CAVI ELETTRICI, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 10 ottobre 2022 , intorno alle ore 13, all'esterno di una abitazione in via Bari, angolo con via Venezia.Un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricit...

10 ottobre 2022 15:29
Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 10 ottobre 2022 , intorno alle ore 13, all’esterno di una abitazione in via Bari, angolo con via Venezia.

Un corto circuito ai cavi aerei dell’elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco.

Le fiamme, probabilmente scatenatesi in conseguenza dell’inizio della pioggia, si sono estinte da sole, lasciando però i cavi scoperti e in corto.

Sul posto i Vigili del Fuoco e successivamente sul luogo dell’incidente, è intervenuto  anche il personale ENEL che stanno svolgendo  tutte le operazioni di propria competenza per il ripristino delle funzionalità e la messa in sicurezza complessiva dei cavi.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone.

 

 

