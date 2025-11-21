PATERNÒ. SCIOLTO PER MAFIA IL COMUNE. M5S: “Fallimento politico e istituzionale. Naso chieda scusa alla città”

Una decisione che aleggiava nell’aria da diversi mesi ormai, quella del possibile scioglimento del consiglio comunale di Paternò per infiltrazioni mafiose. Oggi ci risvegliamo pesantemente afflitti e...

Una decisione che aleggiava nell’aria da diversi mesi ormai, quella del possibile scioglimento del consiglio comunale di Paternò per infiltrazioni mafiose. Oggi ci risvegliamo pesantemente afflitti e amareggiati per un provvedimento che poteva e doveva essere scongiurato se solo l’ormai ex Sindaco Nino Naso avesse ascoltato la voce delle opposizioni (per lo più quelle extraconsiliari) rassegnando le dimissioni o se solo il consiglio comunale avesse avuto il coraggio e la capacità di sfiduciarlo, come più volte sollecitato dal gruppo territoriale del M5S. Fa ancora più specie leggere le prime dichiarazioni a caldo dell’ex primo cittadino il quale, anziché cercare altrove le responsabilità su quanto accaduto, dovrebbe solamente chiedere umilmente scusa all’intera Città.

Possiamo finalmente certificare il fallimento istituzionale e politico di questa amministrazione che ha permesso alla criminalità organizzata di compromettere l'integrità democratica e l'azione amministrativa a danno del bene comune. Una ferita lacerante che l'intera comunità di Paternò si porterà addosso per sempre.

Come gruppo territoriale del M5S, ribadiamo la necessità di rimettere la questione morale e della legalità al centro del dibattito politico, a tutela della stragrande maggioranza dei cittadini paternesi, costituita da persone oneste e laboriose, stanche di vedere il nome della propria città associato a logiche clientelari e criminali. Non può e non deve esistere alcuna zona grigia nella lotta contro la mafia e la presenza di elementi compromettenti all'interno delle istituzioni non può essere tollerata nemmeno per un istante. La legalità e l'integrità morale devono essere il faro inestinguibile di ogni azione pubblica per chi si propone di servire una comunità.

Viviamo purtroppo un’epoca caratterizzata da una forte emergenza democratica che ognuno di noi è chiamato a combattere partecipando di più alla vita politica locale, accrescendo sempre di più la consapevolezza sull’importanza della scelta dei propri rappresentanti politici. È necessario, oggi più che mai, che la Città reagisca: invitiamo la cittadinanza a non cedere allo sconforto, ma a fare della legalità un motivo di orgoglio civico e a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova Paternò.