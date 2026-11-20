Paternò, sciopero a scuola: una madre segnala disagi e chiede chiarimenti
Paternò, sciopero alla Don Milani: una madre chiede chiarimenti sull'assenza
Una segnalazione è arrivata questa mattina, venerdì 20 novembre, alla redazione di 95047.it da parte di una madre che racconta alcune difficoltà riscontrate durante lo sciopero del personale scolastico all'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò.
Secondo quanto riferito, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, la donna sarebbe stata richiamata dalla ragazza, che non aveva potuto accedere all'istituto.
A suscitare perplessità anche la registrazione dell'assenza sul registro elettronico, documentata da una schermata inviata alla redazione.
La madre, pur rispettando pienamente il diritto di sciopero, chiede chiarimenti sulle modalità di gestione degli ingressi e delle assenze, esprimendo preoccupazione per la sicurezza degli studenti i cui genitori si erano già allontanati.
Le circostanze riferite restano da verificare, così come le disposizioni organizzative adottate dalla scuola. La redazione resta disponibile a raccogliere eventuali chiarimenti da parte della dirigenza scolastica.