PATERNÒ, SCIOPERO DEGLI STUDENTI AL LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" : "BLATTE, FORMICHE E TOPI NELLA SCUOLA"

Oggi, gli studenti del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta, rinunciando alle lezioni per manifestare il loro dissenso riguardo alle condizioni igieniche precarie che affliggono la scuola.

Nonostante si siano presentati regolarmente a scuola stamattina, gli studenti hanno scelto di rimanere fuori dalle aule come segno tangibile della loro insoddisfazione.

Il motivo scatenante è stato il recente ritrovamento di blatte e topi in diversi punti dell'istituto, una situazione che ha suscitato preoccupazione e malcontento.

La protesta si sta effettuando davanti all'istituto, dove gli studenti rimangono in attese di risposte e azioni concrete da parte degli organi competenti.

La loro richiesta è quella di un intervento immediato per risolvere il problema delle infestazioni e migliorare le condizioni igieniche all'interno della scuola, garantendo un ambiente sicuro e salubre per lo studio e il lavoro.

Questa manifestazione dimostra l'unità e la determinazione degli studenti nel difendere i propri diritti e promuovere il benessere all'interno della comunità scolastica.