PATERNÒ SCIVOLA A TERRA PER EVITARE L’IMPATTO CON UN’AUTO: FERITO SCOOTERISTA

E’ stato soccorso in codice giallo l'uomo che verso le 11, di oggi, 22 Giugno 2022 è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’incrocio tra la via Libertà e la via Circumvallazione.

Secondo una prima ricostruzione lo scooterista , un uomo di 60 anni , per evitare un’auto che proveniva da via Vespucci, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

L’uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi una ferita alla gamba.

Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 è dopo averlo stabilizzato è stato condotto all'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico.