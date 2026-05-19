Paternò, scivolo per disabili tra buche e rischi: scatta la segnalazione

Un nostro lettore denuncia le condizioni del marciapiede in via G.B. Nicolosi davanti all’Unicredit: “Situazione pericolosa per pedoni e persone in carrozzina”

Nuova segnalazione arrivata alla redazione di 95047.it da parte di un nostro lettore, che punta l’attenzione sulle condizioni del marciapiede in via G.B. Nicolosi, proprio davanti alla sede Unicredit.

Secondo quanto riferito, recentemente sarebbe stato realizzato uno scivolo pensato per agevolare l’accesso alle persone con disabilità in carrozzina. Tuttavia, dopo i lavori, sarebbero emerse diverse criticità che renderebbero la zona potenzialmente pericolosa sia per i pedoni sia per gli stessi utenti con disabilità.

Nelle foto inviate alla nostra redazione si notano infatti buche profonde, tratti di pavimentazione dissestata e una parte terminale dello scivolo con una pendenza ritenuta eccessiva. Lo stesso lettore racconta di aver effettuato personalmente una prova con un mezzo a ruote alte, riscontrando difficoltà e pericoli nell’utilizzo della rampa.

A peggiorare la situazione ci sarebbe inoltre il tratto di pavimentazione davanti al garage attiguo, definito dal cittadino “in condizioni vergognose”.

“Ho segnalato tutto all’ufficio tecnico – racconta – ma pare che l’incolumità pubblica non sia di primaria importanza”.

Le immagini mostrano effettivamente un marciapiede fortemente deteriorato, con parti mancanti della pavimentazione e avvallamenti che potrebbero rappresentare un rischio concreto per anziani, persone con difficoltà motorie e semplici pedoni, soprattutto nelle ore serali.

La segnalazione punta ora ad accendere i riflettori sulla necessità di un intervento rapido di messa in sicurezza della zona.