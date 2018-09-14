PATERNO': SCOMPARSE GRATE IN VIA ACQUE GRASSE

Qualcuno ci sarebbe potuto finire dentro con l’auto o a piedi e anche farsi del male: sono spariti “misteriosamente” le grate in via Acque Grasse (zona Salinelle)

Purtroppo si ripetono gravi atti vandalici a Paternò. Infatti non si tratta del primo caso, nei mesi scorsi erano già stati rubati i tombini in contrada Scalilli.

A mettere in sicurezza l’area, hanno dovuto provvedere i vigili del fuoco.

Al di là del valore commerciale sul mercato nero degli oggetti in lega metallica, ciò che più preoccupa sono le situazioni di serio pericolo cui i cittadini sono chiamati a imbattersi da un momento all'altro, specie quando episodi simili si verificano in zone scarsamente illuminate.