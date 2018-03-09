PATERNO': Scomparse le grate a Scalilli
Episodio di cronaca davvero singolare quello accaduto in contrada ScalilliProbabile furto delle grate che servono a raccogliere l'acqua piovana.Stamattina alle prime luci dell'alba, alcuni lavoratori...
Probabile furto delle grate che servono a raccogliere l'acqua piovana.
Stamattina alle prime luci dell'alba, alcuni lavoratori che percorrevano questa strada, giunti in prossimità di un sottopassaggio si sono accorti della mancanza delle grate, immediata la segnalazione alla Polizia Municipale di Paternò, per evitare gravi danni per gli automobilisti che percorrano il tratto di strada.
La segnalazione è pervenuta da uno dei nostri lettori.
Con decorrenza immediata e fino ad avvenuto totale ripristino delle grate metalliche di copertura delle caditoie per il drenaggio delle acque piovane. è stato sospeso al transito veicolare