PATERNO': Scomparse le grate sulla strada per Scalilli
A cura di Redazione
09 marzo 2018 08:27
Episodio di cronaca davvero singolare quello accaduto in contrada Scalilli
Probabile furto delle grate che servono a raccogliere l'acqua piovana.
Stamattina alle prime luci dell'alba, alcuni lavoratori che percorrevano questa strada, giunti in prossimità di un sottopassaggio si sono accorti della mancanza delle grate, immediata la segnalazione alla Polizia Municipale di Paternò, per evitare gravi danni per gli automobilisti che percorrano il tratto di strada.
La segnalazione è pervenuta da uno dei nostri lettori.
