PATERNÒ. SCONTO TRA DUE AUTOVETTURE IN VIA FONTANA DEL LUPO, FERITI UNA DONNA ED UOMO

Grave incidente stradale a Paternò intorno alle ore 16.30 di oggi 27 dicembre 2023.

Il sinistro si è verificato in via Fontana del lupo, per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto una fiat panda ed una honda.

A causa del violento impatto sono esplosi gli airbag nei veicoli.

Feriti, un uomo ed una donna, i conducenti dei veicoli che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Non si conoscono al momento la gravità delle ferite riportate.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.

Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza ed i dovuti rilievi da parte della Polizia Municipale per stabilire l'esatta dinamica.