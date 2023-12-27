PATERNÒ. SCONTO TRA DUE AUTOVETTURE IN VIA FONTANA DEL LUPO, FERITI UNA DONNA ED UOMO
FLASHGrave incidente stradale a Paternò intorno alle ore 16.30 di oggi 27 dicembre 2023.Il sinistro si è verificato in via Fontana del lupo, per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato...
FLASH
Grave incidente stradale a Paternò intorno alle ore 16.30 di oggi 27 dicembre 2023.
Il sinistro si è verificato in via Fontana del lupo, per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto una fiat panda ed una honda.
A causa del violento impatto sono esplosi gli airbag nei veicoli.
Feriti, un uomo ed una donna, i conducenti dei veicoli che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Non si conoscono al momento la gravità delle ferite riportate.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.
Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza ed i dovuti rilievi da parte della Polizia Municipale per stabilire l'esatta dinamica.