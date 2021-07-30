PATERNO': SCONTRO ALLA ROTONDA, AUTO SI RIBALTA. DUE FERITI

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, 30 luglio 2021, intorno alle ore 15 nei pressi della rotonda del Corso Italia - Via Convento.Ad essere coinvolte due autovetture, una Seat...

Ad essere coinvolte due autovetture, una Seat Ibiza ed una Fiat Punto che per cause ancora di via accertamento ha finito la sua corsa andando a sbattere lungo il marciapiede a ruote in aria.

All'interno della Punto vi erano due ragazze, entrambe coscienti, ma hanno riportato diversi traumi e sono state soccorsi e trasportate all'ospedale di Paternò da un ambulanza del 118 che è intervenuta sul posto per le dovute cure.

Per tutti i rilievi necessari del sinistro e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Municipale di Paternò

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.