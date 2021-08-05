PATERNÒ: SCONTRO AUTO-FURGONCINO IN ZONA SCALA VECCHIA

FLASHIncidente oggi 05 agosto 2021 a Paternò, il sinistro si è verificato intorno alle ore 09 nel quartiere Scala Vecchia esattamente tra la via Pompei e la via Scala Vecchia.Per cause al vaglio della...

Incidente oggi 05 agosto 2021 a Paternò, il sinistro si è verificato intorno alle ore 09 nel quartiere Scala Vecchia esattamente tra la via Pompei e la via Scala Vecchia.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un furgoncino Peugeot ed una Toyota Yaris.

Ad avere la peggio una donna che era bordo dell'autovettura che secondo le prime informazioni è andata a sbattere contro l'airbag che sono esplosi nel veicolo.

La donna cosciente, è stata immediatamente soccorso e trasportata in ospedale per le cure del caso.

La strada al momento è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi in sicurezza e stabilire l'esatta dinamica.