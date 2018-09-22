PATERNÓ: SCONTRO AUTO FURGONE - ELISOCCORSO SUL POSTO

Gravissimo incidente intorno alle 15.30 sulla strada statale 137 San Marco -schettino. Nello scontro frontale sono state coinvolti due veicoli, un autocarro ed una Seat.Ad avere la peggio l uomo al v...

Gravissimo incidente intorno alle 15.30 sulla strada statale 137 San Marco -schettino. Nello scontro frontale sono state coinvolti due veicoli, un autocarro ed una Seat.

Ad avere la peggio l uomo al volante della autovettura, sul posto per primi soccorsi i sanitari del 118 che poi hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, il velivolo dopo essere atterrato nei campi vicino al luogo dell'incidente ha caricato il ferito e l’ha trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, il conducente e il passeggero dell’altro mezzo sono invece rimasti illesi.

Sul posto, i Vigili del Fuoco, i carabinieri, i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale

(In aggiornamento)