PATERNÒ: SCONTRO AUTO FURGONE IN VIA CANONICO RENNA

Incidente nel pomeriggio di oggi, 21 Giugno 2022 a Paternò.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità che sono intervenuti sul posto si è verificato uno scontro tra una Mercedes classe B ed un furgone dell'azienda municipalizzate acquedotto.

A causa del violento impatto sono esplosi gli airbag del furgone.

Ad avere la peggio il conducente del furgone, che nello scontro è rimasto ferito, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale.