PATERNO'. SCONTRO AUTO FURGONE SULLA SP4/II LICODIA-BELPASSO, DUE FERITI

Nella tarda mattinata di oggi, 19 luglio 2024, un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 4, nei pressi dell'incrocio con la via SP 57, non lontano dal Pozzo Currone. L'incidente ha coinvolt...

Nella tarda mattinata di oggi, 19 luglio 2024, un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 4, nei pressi dell'incrocio con la via SP 57, non lontano dal Pozzo Currone.

L'incidente ha coinvolto due veicoli: un furgone e una Ford, i quali, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati violentemente.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto forte, tanto che gli airbag di entrambi i veicoli sono esplosi. I conducenti dei due mezzi hanno riportato le conseguenze peggiori e sono stati prontamente soccorsi.

Entrambi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie, ma al momento non sono state rese note le loro condizioni di salute.

Le autorità competenti sono intervenute sul luogo dell'incidente per effettuare tutti i rilievi del caso. Questi accertamenti sono fondamentali per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità.

L'incidente ha provocato disagi significativi al traffico locale, con rallentamenti e deviazioni necessarie per consentire alle autorità di lavorare in sicurezza. La circolazione sulla SP 4 è stata particolarmente colpita, con ritardi notevoli per gli automobilisti in transito.