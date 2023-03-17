PATERNÒ. SCONTRO AUTO MOTO AL CORSO ITALIA
###FLASH
Incidente intorno alle ore 16.30 di oggi, 17 Marzo 2023 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.
Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto ed una moto si sono scontrati.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure al malcapitato, al momento nonsi conoscono la gravità delle ferite riportate
Traffico andato in tilt, con lunghe file in entrambi sensi di marcia.
Sul posto le Autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO