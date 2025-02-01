Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 31 gennaio 2025, intorno alle 22:30, lungo via Vittorio Emanuele Alta a Paternò, nei pressi del cosiddetto "Palazzo di Ferro".Per caus...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 31 gennaio 2025, intorno alle 22:30, lungo via Vittorio Emanuele Alta a Paternò, nei pressi del cosiddetto "Palazzo di Ferro".

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un mezzo a due ruote si sono scontrati violentemente. A seguito dell'impatto, due giovani – un 18enne di Adrano e un 19enne di Biancavilla – sono stati sbalzati a terra, riportando diverse ferite ed escoriazioni.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: i veicoli coinvolti, rimanendo al centro della carreggiata, hanno bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli disagi agli automobilisti. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

PATERNO'. SCONTRO AUTO-MOTO AL "PALAZZO DI FERRO" IERI SERA: FERITI DUE RAGAZZI

Grazie alla nostra affezionata lettrice per averci mandato le foto