PATERNÒ: SCONTRO AUTO MOTO IN VIA V.EMANUELE, FERITO CENTAURO

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 16 agosto a Paternò.

Dopo l'incidente che si è verificato questa mattina a Tre Fontane, un violento scontro si è verificato nella centralissima Via Vittorio Emanuele all'incrocio con la via Arena.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale che è presente sul posto, si è verificato un violento scontro tra una moto ed una Skoda Fabia.

Ad avere la peggio il centauro, che dolorante ad una gamba è stato soccorso da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro ed ha trasporto l'uomo all'ospedale per ulteriori esami e le cure del caso.

Nell'autovettura a causa del violento impatto sono esplosi gli airbag anteriore e posteriore del lato guida.

Il traffico ha subito forti rallentamenti.

Sul posto come detto la Polizia Municipale che sta eseguendo tutti i rilievi per stabilire l'esatta dinamica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO