PATERNO': SCONTRO AUTO MOTO, SULLA VECCHIA SS121, FERITO CENTAURO

Incidente nella tarda serata di oggi sulla vecchia ss121 in territorio di Paternò, dove intorno alle 20.00 si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell'impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi, il motociclista è stato soccorso da un ambulanza intervenuta sul luogo del sinistro e trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportato nel sinistro stradale.

Illeso il guidatore della vettura coinvolta nello scontro tra i due mezzi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della locale Polizia Municipale che ha svolto le indagini e gli accertamenti del caso per ricostruire l’episodio e l’esatta dinamica.