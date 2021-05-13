PATERNÒ, SCONTRO AUTO SCOOTER AL CORSO ITALIA, DUE FERITI

FLASHUn incidente si è verificato intorno alle ore 13.30 al Corso Italia a Paternò nei pressi del Parco del Sole.Per cause non ancora note si è verificato uno scontro tra una Lancia Y e un scooter Sh1...

A cura di Redazione 13 maggio 2021 15:13

Condividi