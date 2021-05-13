PATERNÒ, SCONTRO AUTO SCOOTER AL CORSO ITALIA, DUE FERITI
Un incidente si è verificato intorno alle ore 13.30 al Corso Italia a Paternò nei pressi del Parco del Sole.
Per cause non ancora note si è verificato uno scontro tra una Lancia Y e un scooter Sh125 con a bordo due persone.
A causa dell'impatto sono entrambi, un ragazzo ed una ragazza, caduti violentemente a terra.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 che hanno soccorso i ragazzi, entrambi coscienti ma doloranti all'ospedale, il ragazzo al Policlinico di Catania e la ragazza all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.
Sul posto anche i carabinieri del servizio Radiomobile di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.
Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.