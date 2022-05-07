95047

PATERNO': SCONTRO AUTO-SCOOTER, FERITO GIOVANE CENTAURO

07 maggio 2022 08:05
Incidente stradale ieri sera, 06 Maggio 2022 a Paternò.

Il sinistro è verificato  intorno alle ore 22.30 all'incrocio tra via  del Diamante e la via Ametista.

Coinvolti nell'incidente un autovettura  ed uno scooter, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Sul posto si sono  portati i soccorsi con l’ambulanza  del 118,  ad avere la peggio il ragazzo  in sella allo scooter,  trasportato al Policlinico di Catania per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

