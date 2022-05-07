PATERNO': SCONTRO AUTO-SCOOTER, FERITO GIOVANE CENTAURO
A cura di Redazione
07 maggio 2022 08:05
Incidente stradale ieri sera, 06 Maggio 2022 a Paternò.
Il sinistro è verificato intorno alle ore 22.30 all'incrocio tra via del Diamante e la via Ametista.
Coinvolti nell'incidente un autovettura ed uno scooter, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento.
Sul posto si sono portati i soccorsi con l’ambulanza del 118, ad avere la peggio il ragazzo in sella allo scooter, trasportato al Policlinico di Catania per tutti gli accertamenti e le cure del caso.
