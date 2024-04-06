PATERNÒ. SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA PETRARCA, FERITO UN RAGAZZO

Nel pomeriggio di oggi, 06 aprile 2024, un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter si è verificato a Paternò.L'evento si è verificato intorno alle ore 15:30, all'incrocio tra la via Petrarca...

L'evento si è verificato intorno alle ore 15:30, all'incrocio tra la via Petrarca e la via Salvatore Bellia.

Nell'impatto, uno dei due giovani a bordo dello scooter ha riportato lesioni, mentre l'altro passeggero e il conducente dell'autovettura sono rimasti illesi.

Lo scooter è caduto rovinosamente a terra, causando la caduta del giovane conducente.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, il ragazzo ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti necessari. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che le sue ferite non sarebbero gravi.