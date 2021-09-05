PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER, UN FERITO

Un incidente stradale si è verificato ieri, 04 Settembre 2021 intorno alle ore 18:30 a Paternò.Per cause via di accertamento, tra la piazza Carlo Alberto e la via Balatelle si sono scontrati due mezz...

A cura di Redazione 05 settembre 2021 08:39

Condividi