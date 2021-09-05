PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER, UN FERITO
Un incidente stradale si è verificato ieri, 04 Settembre 2021 intorno alle ore 18:30 a Paternò.
Per cause via di accertamento, tra la piazza Carlo Alberto e la via Balatelle si sono scontrati due mezzi uno scooter Gilera ed una Smart.
Ad avere la peggio il centauro che dopo l'urto è caduto rovinosamente sull'asfalto, le sue condizioni non risulterebbero preoccupanti, in quanto non avrebbe riportato grosse ferite.
Per precauzione è stato trasportato al vicino Ospedale per i dovuti accertamenti.
Sul posto è intervenutala la polizia municipale al fine di effettuare tutti i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Il traffico ha subito leggeri rallentamenti nel tratto interessato.