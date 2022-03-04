95047

PATERNO'.SCONTRO CAMION AUTO AL CORSO ITALIA

FLASHUn incidente stradale si è verificato questa mattina, 04 Marzo 2022,  al Corso Italia nei pressi dell'incrocio con via Francesco Petrarca.Ad essere coinvolti un autocarro ed una Citroen C3Per for...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2022 09:13
PATERNO'.SCONTRO CAMION AUTO AL CORSO ITALIA -
News
Condividi

FLASH

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 04 Marzo 2022,  al Corso Italia nei pressi dell'incrocio con via Francesco Petrarca.

Ad essere coinvolti un autocarro ed una Citroen C3

Per fortuna , non si registrano feriti  gravi solo tanta paura per le persone coinvolte e seri danni all'autovettura.

Sul posto per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale Locale.

Si registrano nel tratto interessato rallentamenti e disagi alla circolazione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047