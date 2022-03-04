PATERNO'.SCONTRO CAMION AUTO AL CORSO ITALIA
A cura di Redazione
04 marzo 2022 09:13
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 04 Marzo 2022, al Corso Italia nei pressi dell'incrocio con via Francesco Petrarca.
Ad essere coinvolti un autocarro ed una Citroen C3
Per fortuna , non si registrano feriti gravi solo tanta paura per le persone coinvolte e seri danni all'autovettura.
Sul posto per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale Locale.
Si registrano nel tratto interessato rallentamenti e disagi alla circolazione.