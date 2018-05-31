PATERNO': SCONTRO CON RIBALTAMENTO IN VIA CONVENTO

Spettacolare scontro, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri stasera intorno alle 23 in via Convento, zona Cappuccini.

A scontrarsi una Fiat Grande Punto con una Opel Agila, che a causa dell'impatto si è ribaltata.

Per fortuna gli occupanti delle vetture non hanno riportato gravi ferite, almeno dalle voci trapelate finora.

Gli occupanti sono stati comunque portati al locale ospedale per dei controlli più approfonditi.

Sul posto gli uomini del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza di Paternò.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che sarà più chiara dopo che saranno completati i rilievi.

