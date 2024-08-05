PATERNO'- SCONTRO FRONTALE TRA FURGONE E CAMION A SAN MARCO: NESSUN FERITO GRAVE
Paternò, 5 agosto 2024 - Questa mattina, nella zona di San Marco, tra la Strada Provinciale 139 e la Strada Provinciale 137i, si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto un furgone e un camion.
Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, che sono uscite dall’incidente senza lesioni significative.
Tuttavia, l'impatto ha causato considerevoli disagi alla circolazione stradale nella zona. I veicoli coinvolti nello scontro sono rimasti fermi al centro della carreggiata, creando un notevole ostacolo al passaggio degli altri automobilisti.
Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Municipale di Paternò per effettuare gli accertamenti necessari.
Gli agenti hanno lavorato per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, la presenza della polizia è stata fondamentale per gestire la situazione, dirigere il traffico e cercare di minimizzare i disagi per gli automobilisti in transito sulla Strada Provinciale.